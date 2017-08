Na Sede Náutica, Jovens ‘caçam’ invictos

A 16ª Copa Esper Embalagens, competição de futebol minicampo da Sede Náutica João Tamborlin, do Rio Branco, vive uma “caça aos invictos” na categoria Jovens. Neste sábado, a competição vai para a quarta rodada da primeira fase e apenas três das dez equipes participantes ainda não sabem o que é derrota. Trevilub/Manserv Logística e L&L Express/Junior Polimentos ostentam 100% de aproveitamento e dividem a liderança, com nove pontos, enquanto o Cosma/Max Imóveis aparece logo depois com sete pontos – duas vitórias e um empate.

A briga pelas duas primeiras posições é importante, já que somente os dois melhores avançam diretamente às semifinais. Os outros oito clubes terão que disputar uma repescagem ao término da fase de classificação. Por isso, equipes que estão na parte de baixo da tabela precisam reagir o quanto antes. A rodada amanhã terá início às 14 horas. Até o momento, Sidnei José Francisco, do FK Fernandes Lavagens/Viel Seguros, aparece em primeiro na artilharia do torneio, com cinco gols, seguido de perto por Ricardo Gava, do L&L, e Fernando Peixoto, do Trevilub/Manserv Logística, ambos com quatro.

A rodada do fim de semana nos clubes associativos de Americana já começa nesta sexta-feira, com a abertura da terceira rodada no Clube Veteranos e no Flamengo. No Veteranos, estão programados jogos das categorias Master e Sênior, enquanto no Fla serão disputadas as primeiras partidas da rodada do Sênior, Intersênior e Super Sênior.