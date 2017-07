Na reestreia de Hernanes, São Paulo busca primeira vitória fora de casa

A reestreia de Hernanes, principal reforço da temporada, é o grande trunfo do São Paulo neste sábado, às 18 horas, diante do Botafogo, quando vai tentar sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Para isso, o primeiro passo é melhorar o desempenho fora de casa. O time só conquistou um ponto como visitante, no empate diante do Sport, por 0 a 0, na Ilha do Retiro. No restante, sete derrotas. É o pior aproveitamento entre os 20 clubes do torneio como visitante.

Dorival afirmou que vai deixar Hernanes à vontade dentro de campo para atuar perto do gol adversário, a faixa do campo preferida do jogador que foi destaque das conquistas dos campeonatos nacionais de 2007 e 2008. Depois de sete anos, o camisa 15 – a mesma que usou em sua primeira passagem – deverá ajudar em uma das principais deficiências do São Paulo nos últimos jogos: a falta de finalizações. Ele vai compartilhar a criação de jogadas com Cueva.

“Eles têm liberdade de movimentação, criação. O próprio Pratto flutuando, com a chegada desses dois, mais ainda do Petros, Jucilei, para a gente ter um ganho em cada quadrante do campo e poder criar mais chances”, disse o treinador.