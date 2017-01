Na pior, Valencia leva 4 a 1 do Celta em casa e fica perto de adeus à Copa do Rei

Depois de perder o técnico Cesare Prandelli no final do ano passado, quando o comandante italiano pediu demissão do cargo, o Valencia iniciou 2017 de forma péssima nesta terça-feira. Mesmo atuando em casa, a equipe foi goleada pelo Celta por 4 a 1, em pleno estádio Mestalla, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Rei.

Desta forma, a equipe se vê muito próxima da eliminação na competição e lamentou novo capítulo ruim da grande crise que vive. Na 17ª posição do Campeonato Espanhol, logo acima da zona de rebaixamento, o time foi comandado nesta terça pelo técnico interino Salvador González “Voro”, que agora viu o clube ampliar para oito partidas o seu jejum de vitórias, sendo que neste período acumula três empates e cinco derrotas.

Sem rumo, o Valencia foi atropelado no início do jogo desta terça mesmo jogando diante dos seus torcedores. Levou três gols em apenas 19 minutos, com Aspas, aos 3, Bongonda, aos 14, e Wass, aos 19, balançando as redes. Chegou a dar sinais de reação na etapa final, com Parejo descontando em cobrança de pênalti, aos 12 minutos, mas depois o sueco Guidetti decretou o 4 a 1 ao marcar para os visitantes aos 31.

Aos cacos, o Valencia voltará a campo na próxima segunda-feira, quando terá pela frente o Osasuna, fora de casa, no confronto isolado que fechará a 17ª rodada do Campeonato Espanhol. No domingo, o Celta atuará diante do Málaga, em Vigo, pela competição nacional. Já o duelo de volta com os valencianos pela Copa do Rei será em 12 de janeiro, quando defenderão larga vantagem para ir às quartas de final.

Em outro jogo já encerrado nesta terça-feira pelas oitavas de final da Copa do Rei, o Eibar também deu grande passo para avançar ao bater o Osasuna por 3 a 0, fora de casa. O duelo de volta das oitavas de final também está marcado para o dia 12.

