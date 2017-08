Na Itália para jogo com a Roma, jogadores da Chapecoense são recebidos pelo papa

Depois de terem desembarcado na última terça-feira na Itália visando amistoso que farão contra a Roma, os jogadores da Chapecoense foram recebidos nesta quarta pela manhã pelo papa Francisco em um encontro realizado no Vaticano.

O santo padre deu boas-vindas especiais aos atletas do clube, que em novembro do ano passado foi vítima de um trágico acidente aéreo, ocorrido perto de Medellín, na Colômbia, que matou quase todos os seus jogadores, além de dirigentes da equipe, tripulantes e vários jornalistas que embarcaram junto com o time. A aeronave fretada pelo time caiu com 77 pessoas a bordo da viagem que visava a partida de ida da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional – ao todo, 71 pessoas morreram e outras seis sobreviveram.

Na recepção desta quarta no Vaticano, o papa expressou a sua satisfação por se encontrar com os atletas da equipe e posou para fotos com a equipe no final do evento. Dois dos três atletas que sobreviveram ao acidente do ano passado, Jackson Follmann e Alan Ruschel marcaram presença à frente da delegação da Chapecoense na Basílica de São Pedro para a audiência semanal do sumo pontífice.