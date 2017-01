Na Inglaterra, Mattos tenta fazer negociações para o Palmeiras

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, está na Inglaterra à procura de possíveis negociações para reforçar o elenco. O dirigente viajou ao país para fechar detalhes da ida de Gabriel Jesus ao Manchester City e tem aproveitado a passagem por lá para conversar com empresários e investidores para prospectar novas oportunidades de realizar mais contratações para o elenco.

A estadia de Mattos pela Inglaterra mexeu com a programação do Palmeiras em São Paulo. Na terça-feira, o clube apresentaria como reforço o atacante Willian, mas cancelou o ato pela insistência do dirigente em fazer questão de estar no Brasil no momento em que o reforço vestir pela primeira vez a camisa do Palmeiras. Mattos e Willian trabalharam juntos no Cruzeiro, onde foram bicampeões brasileiros, em 2013 e 2014.

Mattos viajou para Manchester na última semana e acompanhou o desfecho da negociação de Gabriel Jesus para o Manchester City. O atacante foi oficializado pelo clube dirigido por Pep Guardiola na última semana e no sábado estreou. O ex-palmeirense entrou no segundo tempo da partida e teve um gol anulado no empate em 2 a 2 com o Tottenham, pelo Campeonato Inglês.