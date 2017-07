Na estreia em casa de técnico, ABC vence após oito derrotas seguidas na Série B

O técnico Márcio Fernandes provou que é pé quente nesta terça-feira. Em sua estreia em casa no lugar de Geninho, o ABC voltou a vencer um jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B após oito derrotas consecutivas. Diante do Brasil-RS, no estádio Frasqueirão, em Natal, o clube potiguar fez 1 a 0, pela abertura da 17.ª rodada.

A última vez que o ABC tinha saído de campo com uma vitória aconteceu há mais de um mês, no dia 16 de junho, quando bateu o Goiás por 2 a 1, pela oitava rodada. O resultado levou o clube aos 15 pontos, ainda na 19.ª e penúltima posição. O time gaúcho é o 15.º colocado, com 20.

LEIA TAMBÉM: Federação mantém suspensão de dois jogos de holandês da Roma por cavar pênalti

Os jogadores do ABC entraram em campo dispostos a mostrar um bom futebol para o novo comandante. Acuado, o Brasil-RS não conseguia deixar o campo de defesa e acabou pressionado. Com oito minutos, Gegê cobrou falta, a bola desviou na barreira e passou tirando tinta da trave.