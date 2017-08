Na estreia de Paulinho, Messi marca dois e comanda vitória do Barça no Espanhol

Messi marcou dois, perdeu um pênalti e foi o principal destaque na vitória do Barcelona sobre o Alavés por 2 a 0 neste sábado, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. A partida também marcou a estreia do volante Paulinho pelo time catalão.

O ex-jogador do Corinthians entrou em campo aos 43 minutos do segundo tempo na vaga de Iniesta e teve pouco tempo para mostrar serviço. Com um time ainda em formação após a saída de Neymar e sem contar com Suárez, machucado, coube ao argentino Messi chamar a responsabilidade e comandar a equipe do Barcelona.

No primeiro tempo, o time catalão tomou conta da partida, mas quase foi surpreendido em um contra-ataque. Sobrino saiu cara a cara com Ter Stegen, que fez a defesa. Na sequência, Messi cobrou a falta na área, e o árbitro viu empurrão do zagueiro brasileiro Rodrigo Ely em Piqué. Pênalti. O argentino cobrou no canto esquerdo, mas Pacheco espalmou para escanteio.