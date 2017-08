Na estreia de Milton Cruz, Figueirense apenas empata com o Goiás pela Série B

A partida realizada neste sábado marcou a estreia do técnico Milton Cruz no comando do Figueirense – substitui Marcelo Cabo -, mas o resultado acabou não sendo bom. Jogando no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o time catarinense ficou no empate com o Goiás por 1 a 1, pela 20.ª rodada, a primeira do returno do Campeonato Brasileiro da Série B.

Apesar de não perder há três jogos, o Figueirense está na zona de rebaixamento, ocupando o 18.º lugar com 21 pontos. O Goiás, que não ganha há três rodadas, segue ameaçado e já vê o acesso como um sonho distante. Com 24 pontos, o time esmeraldino caiu para o 15.º lugar mesmo tendo somado um ponto fora de casa.

Apesar do jogo ocorrer em Florianópolis, o Goiás dominou o primeiro tempo e criou pelo menos três boas oportunidades de gol. Aos oito minutos, Gustavo dominou na marca do pênalti após escorregão de Leandro Almeida e na hora da finalização foi travado por Iago. Depois, a bola sobrou para Carlos Eduardo após cobrança de escanteio e chutou rasteiro para defesa de Saulo. Já o Figueirense errou muitos passes e quase não assustou o goleiro Marcelo Rangel.