Na degola, São Paulo não faz gols com bola rolando há 4 jogos

Capitão do time, o meia Hernanes vem sendo protagonista neste quesito. Quatro dos cinco gols que marcou com a camisa tricolor desde que retornou ao clube foram convertidos em jogadas de bolas parada. Contra o Cruzeiro, também deu a assistência em cobrança de escanteio para o gol do zagueiro equatoriano Arboleda.

Os últimos seis gols do São Paulo no Campeonato Brasileiro foram marcados em jogadas que iniciaram com a bola parada. Foram três pênaltis convertidos (contra Bahia, Cruzeiro e Avaí), dois gols marcados em jogadas de escanteio (Coritiba e Cruzeiro) e um em cobrança de falta (Cruzeiro).

Os números demonstram que o setor ofensivo do time não está aproveitando oportunidades com a bola rolando e esta falta de criatividade do elenco deve ser um dos principais tópicos de preocupação do técnico Dorival Junior nos treinos desta semana que antecede o clássico contra o Palmeiras, marcado para o próximo domingo, às 16 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Outra preocupação diz respeito à falta de pontaria do time no Brasileirão. O time tem o terceiro pior aproveitamento de finalizações entre os 20 clubes de Série A com 33,5%, atrás apenas de Atlético Goianiense (32,6%) e Avaí (28,5%), de acordo com o Footstats. De volta à zona de rebaixamento, com 23 pontos na 17.ª posição, a equipe sabe que precisará da vitória contra o Palmeiras para retomar a confiança do grupo na luta contra o rebaixamento.

Hernanes projeta um jogo difícil. “Não tem mamata, né. Agora é clássico, não tem mamata. Vamos nos preparar para fazer um bom jogo no próximo final de semana”, avaliou o meia.

Ainda em busca de uma retomada no torneio, o São Paulo enfrentará um Palmeiras que também vive má fase. Atual campeão do Brasileirão, o time vem tendo rendimento muito abaixo do esperado. No último domingo, foi derrotado em casa por 2 a 0 pela Chapecoense.

Os números do rival de domingo também não são dos melhores: o Palmeiras é o quinto pior em pontaria no Brasileirão, com apenas 34,9% de aproveitamento das finalizações, e tem a sexta defesa menos resistente da Série A: em média, são necessárias 8,3 finalizações para fazer um gol no time do técnico Cuca.

“Estamos aguardando por uma arrancada, está demorando a acontecer, mas a equipe tem feito por merecer e a qualquer momento possamos consolidar essa situação”, reconheceu o técnico Dorival Junior, que diz enxergar um crescimento pequeno e gradual no São Paulo. “O crescimento é pequeno, gradativo, mas vem acontecendo. A gente percebe um time um pouco mais solto, com confiança pra começar jogadas importantes”.

DEFESA EM XEQUE – Além do setor ofensivo com pouca criatividade, a defesa do São Paulo também preocupa do Dorival Junior. O técnico vem tentando diminuir a quantidade de gols tomados, sobretudo nas jogadas de contra-ataque.

Nesta edição do Brasileirão, o time já sofreu nove gols em jogadas que iniciaram desta forma e está buscando formas de mudar essa situação o quanto antes. Nos última semanas, Dorival Junior vem cobrando uma formação mais fechada e insistindo que meio-campistas façam também um trabalho defensivo, retornando das jogadas de ataque com maior agilidade.

O treinador quer mais força na marcação, mais atenção nas linhas ofensivas e de defesas e mais precisão nos passes curtos. Em um dos treinos da semana passada, Dorival Junior comandou um exercício em campo reduzido onde quatro jogadores, dois para cada lado, precisavam atacar e retornar rapidamente para se defender dos contra-ataques.