Na contas de matemático, Corinthians já é ‘quase’ campeão brasileiro

A vitória sobre a Chapecoense fez com que, pela primeira vez, torcedores do Corinthians gritassem “é campeão” no estádio, na Arena Condá, mostrando que o título do Campeonato Brasileiro parece cada dia perto do clube. A campanha do time desafia até a matemática e, para algo mudar, seria necessário que algum time fizesse uma campanha parecida com a do São Paulo em 2008. Logo, só uma grande reviravolta tira o título dos corintianos.

Para o matemático Tristão Garcia, 76 pontos são suficientes para um time ser campeão brasileiro. “Seria o equivalente a vencer todos os jogos em casa e empatar como visitante”, resumiu, em entrevista ao Estado.

Seguindo o raciocínio de Tristão, se o time alvinegro tivesse neste momento 43 pontos já estaria fazendo campanha de campeão. Isso porque até agora foram 11 jogos em casa (33 pontos) e dez fora da sua arena, somando mais dez pontos. Mas, em vez de 43, a equipe de Fábio Carille já tem 50.