Na Argentina, Grêmio abre as oitavas de final da Libertadores contra o Godoy Cruz

A fase de mata-mata da Copa Libertadores, com 16 clubes na briga pelo título, começa nesta terça-feira. Às 19h15 (de Brasília), o Grêmio começa o seu confronto contra o Godoy Cruz, no estádio Malvinas Argentinas, na cidade de Mendoza, na Argentina. Outro favorito, o River Plate, joga mais tarde, às 21h45, contra o Guaraní, em Assunção, no Paraguai.

Tentando amenizar o desgaste físico dos seus jogadores, em uma maratona de jogos em quatro competições diferentes (Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa da Primeira Liga), o técnico Renato Gaúcho comandou um treinamento leve nesta terça-feira, já em Mendoza.

Em clima de adaptação à cidade argentina, o treinador não comandou atividade técnica ou tática. Liderou apenas um rachão, do qual até ele fez parte. O trabalho, que durou menos de uma hora, foi realizado no próprio CT do rival desta terça-feira. Renato Gaúcho aproveitou a atividade para conversar com seus jogadores ao longo do treino.