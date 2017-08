‘Mutante’, Palmeiras decide vaga na Libertadores com só dois do time da estreia

Cinco meses depois da estreia na Copa Libertadores, o Palmeiras terá na quarta-feira o principal jogo do time na competição até agora com uma formação bastante modificada em comparação à primeira partida no torneio. Dos 11 titulares do empate em 1 a 1 com o Atlético Tucumán, da Argentina, somente o volante Thiago Santos e o atacante Dudu devem novamente estar em campo contra o Barcelona, do Equador.

A grande mudança se explica principalmente pelos cinco reforços que chegaram no meio do ano. Mayke, Luan, Bruno Henrique e Deyverson viraram titulares. E somente Juninho deve ficar como opção no banco de reservas. Outro motivo é a troca de treinador. Eduardo Baptista deixou o cargo, sendo substituído por Cuca. E junto com a alteração, houve uma mudança na preferência por nomes no time.

LEIA TAMBÉM: Em estreia de Jorginho, Bahia tenta 'dar continuidade' contra o Atlético-GO

Em 8 de março, o então técnico preferiu escalar na Argentina um time parecido ao usado em 2016, na campanha do título brasileiro. Com Mina suspenso por ter sido expulso na edição anterior do torneio, Eduardo Baptista escalou o Palmeiras com: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos e Felipe Melo; Michel Bastos, Dudu e Keno; Borja.