Muricy Ramalho tem ‘chance zero’ de retorno ao São Paulo, revela conselheiro

Muricy Ramalho não será contratado como coordenador de futebol do São Paulo, de acordo com Júlio Casares, membro do Conselho de Administração do clube do Morumbi. Rumores sobre o possível retorno do ex-técnico ganharam força na semana passada, depois que a derrota para o Palmeiras fez um grupo de conselheiros intensificar a cobrança sobre a diretoria, colocando o nome de Muricy como solução para os problemas do time em campo.

“Todo são-paulino gostaria de ver o Muricy de volta ao clube em razão do que ele já fez, mas a chance de ele retornar por enquanto é zero”, afirmou o conselheiro. “Ele tem contrato como comentarista no SporTV e vai cumprir este contrato. Além disso, a diretoria do São Paulo não fez nenhum convite oficial ao Muricy e essa decisão de contratá-lo cabe ao presidente Leco e ao diretor executivo de futebol, Vinicius Pinotti, pois o cargo de coordenador de futebol seria de suporte ao trabalho de Pinotti”.

Para o conselheiro, a má fase no Campeonato Brasileiro, na vice-lanterna com 23 pontos, torna compreensível o pedido de criação do cargo de um coordenador de futebol para ajudar a comissão técnica de Dorival Junior a achar soluções para o time. “Quanto a situação é difícil, é compreensível que surjam ideias e que a gente se lembre de nomes importantes na história do clube como o de Muricy, mas não há nenhuma indicação de que isso vá acontecer”.