Multa a atletas é descartada pelo futebol do Tigre

O preparador físico Raul Zácaro descarta aplicar multa em dinheiro para os atletas do Rio Branco que voltarem acima do peso após o recesso de fim de ano. Após a grande repercussão da entrevista com o profissional publicada no LIBERAL semana passada, em que afirmou estudar uma punição aos jogadores que estiverem com alguns “quilinhos a mais”, Zácaro participou do programa de TV Bate Bola, da ESPN Brasil, na última quarta-feira, e recuou.

Segundo ele, os “castigos” serão apenas exercícios extras após os treinos e doação de cestas básicas a entidades. “A multa não vai ser financeira, e sim um trabalho após a atividade. Aquele que não conseguir atingir o objetivo poderá ter mais dificuldades para ficar com uma titularidade. É importante que os atletas mantenham as atividades físicas durante o período de 10 dias de descanso para o clube não perder tanto, porque o campeonato já começa no fim de janeiro”, afirmou Zácaro. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“A gente sabe que até 1 quilo a mais no peso dá para aceitar, pois dá para tirar no treino. O que não pode é voltar com o percentual de gordura muito maior”, disse em outro trecho do programa.

O preparador físico do Tigre pesou e mediu o percentual de gordura de todos os atletas do grupo antes da liberação para o recesso, no último dia 22, e repetirá o procedimento na reapresentação marcada para a próxima terça-feira, dia 3. Na ocasião, o goleiro Neto, contratado junto ao Vitória da Conquista (BA) e que já defendeu a equipe americanense na Série A2 deste ano se juntará ao plantel.

Virada

Já o time Sub-20 do Rio Branco, que se prepara para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, ganha folga neste fim de semana para que os garotos passem a virada de ano com seus familiares. Eles voltam aos treinos na manhã de segunda-feira e estreiam na competição na terça-feira, às 19 horas, contra a Fortaleza, em Limeira.

Na Copinha, o Tigre não poderá contar com a maior revelação de sua base nos últimos tempos. O atacante Julio Vitor, de 15 anos, foi vendido para a Ponte Preta nesta semana e se apresenta à Macaca na próxima segunda-feira.