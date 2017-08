Mudanças surtem efeito, Guarani vence Santa Cruz e espanta a crise na Série B

As oito mudanças realizadas pelo técnico Vadão surtiram efeito e foram determinantes para o Guarani encerrar o jejum de oito jogos sem vitória. Na tarde deste sábado, o time campineiro bateu o Santa Cruz, por 2 a 0, no Brinco de Ouro, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A última vitória havia sido sobre o Goiás, por 1 a 0, no mês passado. O time paulista vinha de quatro derrotas seguidas. Com 31 pontos, o Guarani diminuiu a diferença do G4 para três e voltou a entrar na briga por uma vaga na elite. Já o Santa Cruz conheceu a quinta derrota seguida e entrou na zona de rebaixamento, com 23 pontos, em 17.º lugar. Nem a estreia do experiente atacante Grafite evitou novo tropeço.

Com um começo de jogo alucinante, o Guarani encaminhou a vitória já no primeiro tempo. Aos seis minutos, Willian Rocha apareceu livre entre os zagueiros após cobrança de escanteio e cabeceou no cantinho do gol: 1 a 0. Dois minutos depois, Bruno Nazário cobrou falta da intermediária e o zagueiro Ewerton Páscoa, também de cabeça, desviou e ampliou o placar. O Santa Cruz não conseguia jogar e ainda viu Bruno Nazário acertar a trave em um chute colocado.