Mourinho elogia meio de campo do Real e descarta contratar Bale para o Manchester

O técnico José Mourinho tratou com naturalidade a derrota do Manchester United para o Real Madrid na Supercopa da Europa, nesta terça-feira, na Macedônia. O português não escondeu a admiração pelo time espanhol, principalmente pelo meio de campo, considerou o resultado de 2 a 1 normal e “celebrou” o fato de não ter que enfrentar o rival no Campeonato Inglês.

“Estou feliz com muitos pontos do nosso desempenho. No Campeonato Inglês, não temos o Real Madrid. Apesar de termos um grande time, eles tem uma equipe diferente, com qualidades diferentes. Para os jogadores do meio de campo do Real, não há resposta. Não há resposta para o Modric, nem para o Toni Kross, nem para o Isco e nem para o Casemiro”, considerou.

Outro nome do Real bastante elogiado por Mourinho foi o atacante Gareth Bale. Ao longo dos últimos dias, o treinador inclusive chegou a manifestar o interesse em levá-lo para o Manchester se o clube madrilenho não contasse mais com ele para esta temporada. Mas o próprio português considerou que a escalação do galês nesta terça mostrou sua importância para o elenco espanhol.