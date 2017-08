Mourinho é personagem central na final da Supercopa da Europa

Agora, José Mourinho – de temperamento forte e muitas vezes classificado como arrogante – criou nova polêmica ao revelar, na entrevista coletiva oficial sobre a partida, nesta segunda-feira, que tem interesse pelo galês Gareth Bale, atacante que poderá iniciar a partida diante dos ingleses no lugar de Cristiano Ronaldo – o português se reapresentou somente na semana passada após disputar a Copa das Confederações da Rússia pelo seu país. A declaração repercutiu mal no Real Madrid, a ponto de gerar uma resposta do técnico francês Zinedine Zidane, que minimizou a possível saída de seu jogador.

A passagem do técnico português pelo clube madrilenho – entre 2010 e 2013 – não deixou saudades na maioria dos torcedores merengues. José Mourinho conquistou apenas três troféus (uma Copa do Rei, um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha), mas não conseguiu dar à equipe um título da Liga dos Campeões. Ele saiu antes do final de seu contrato, após uma rescisão amigável, mas que provocou rusgas.

O treinador português José Mourinho, do Manchester United, será um dos principais personagens do clássico entre a sua equipe e o Real Madrid, nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), em Skopje, na Macedônia, que valerá o título da Supercopa da Europa de 2017. A competição reúne o vencedor da Liga dos Campeões da Europa (Real Madrid) e o campeão da Liga Europa (Manchester United) da temporada passada.

Já o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, há mais de 10 anos no clube, alfinetou o português ao dizer em entrevista coletiva que a grande diferença entre os trabalhos de José Mourinho e Zinedine Zidane no Real Madrid é a quantidade de títulos que o francês amealhou até aqui. Por sua vez, o zagueiro Sergio Ramos, capitão do clube merengue, disse que o trabalho de Mourinho não provocou mudanças em sua carreira e foi apenas “mais um treinador”.

A ausência mais importante no início do duelo entre espanhóis e ingleses na Macedônia deverá ser mesmo Cristiano Ronaldo. O Real Madrid entrará em campo com: Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane e Marcelo; Modric, Casemiro e Kroos; Isco, Benzema e Bale. Já o Manchester United iniciará a final europeia com: De Gea; Valencia, Lindelöf, Smalling e Blind; Herrera, Matic e Pogba; Rashford, Lukaku e Mkhitaryan.