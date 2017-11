Mourinho diz que Pogba e Ibrahimovic podem voltar ao Manchester neste sábado

Sofrendo com as baixas por lesões nesta temporada, Mourinho foi questionado em entrevista ao site do Manchester sobre a possibilidade de contar com reforços no sábado. E garantiu que os dois jogadores, além do argentino Marcos Rojo, também recuperado de contusão, estão “prontos para jogar”.

O técnico José Mourinho pode ter dois grandes reforços para escalar o Manchester United diante do Newcastle, neste sábado, pelo Campeonato Inglês. Depois de longo período afastados dos gramados, o meio-campista Paul Pogba e o atacante Zlatan Ibrahimovic estão próximos do retorno, como anunciou o próprio português nesta sexta-feira.

Destes, Ibrahimovic era quem tinha o retorno mais esperado. O veterano atacante de 36 anos está afastado do futebol desde abril, quando sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho direito diante do Anderlecht, pela Liga Europa. A previsão era de que ele só voltasse a atuar em 2018, mas a recuperação aconteceu de forma mais acelerada.

“Ele se recuperou completamente. Agora, você não pode esperar que ele esteja pronto para jogar 90 minutos ou pronto para jogar partidas consecutivas como fez por toda a carreira. Ele precisa de tempo para voltar a seu nível, sua forma, sua confiança. Mas, do ponto de vista clínico, estar bem e pronto é fantástico”, celebrou Mourinho.

LEIA TAMBÉM: Treinador do União considera nova volta de Melinho

Curiosamente, na mesma partida diante do Anderlecht, o Manchester perdeu Marcos Rojo também por uma lesão no ligamento do joelho. Já Pogba é desfalque desde o dia 12 de setembro, quando sofreu uma contusão muscular na coxa. “Podemos ver esta temporada do Manchester United antes e depois da lesão do Pogba. É simples assim”, avaliou o técnico.