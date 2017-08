Mourinho diz esperar retorno de Ibrahimovic ao Manchester só em janeiro

O técnico do Manchester United, José Mourinho, revelou nesta sexta-feira que não conta com Zlatan Ibrahimovic para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O treinador acredita que o atacante sueco só terá condições de jogo novamente em janeiro do próximo ano. Assim, só voltaria às oitavas de final se o time inglês avançar ao mata-mata.

“Eu penso que ele só se tornará um reforço para a equipe na segunda metade da temporada. Geralmente diríamos que só em janeiro, depois do Natal. Mas eu não sei ao certo quando será”, declarou Mourinho.

Desta forma, o treinador afirmou que só vai incluir o nome do sueco na lista de inscritos para o começo da Liga dos Campeões porque há lugar vago no elenco – os clubes podem inscrever 25 jogadores.