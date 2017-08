Morre autor do primeiro gol do União no futebol profissional

Morreu na madrugada desta quinta-feira (17) o ex-jogador Manoel José de Campos, o Mané de Campos, autor do primeiro gol do União Barbarense desde que o clube se profissionalizou, em 1964. O falecimento ocorreu justamente um dia depois do histórico gol, marcado na derrota para o Alumínio, por 3 a 1, pela 3ª Divisão do Campeonato Paulista, ter completado 53 anos. Mané tinha 72 anos e estava internado no Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas.

Ele morreu por volta das 3 horas, deixando a esposa Vera de Fátima Afonso de Campos e os filhos Ana Rosa, Luis Alberto, Diego Henrique e Natália Cristina. O Leão da 13 se solidarizou com a perda de seu primeiro camisa 9 no futebol profissional. “Com pesar o União Barbarense informa o falecimento do ex-atacante Manoel João de Campos, o Mané de Campos. Mané foi o autor do primeiro gol do time profissional do União Barbarense em agosto de 1964. Em 9 de abril de 2016, o União prestou uma homenagem a Mané, que deu o pontapé inicial numa partida contra o Mirassol”, diz texto publicado nas redes sociais.

O velório vai começar às 20 horas desta quinta-feira (17) e o sepultamento será amanhã, ainda sem horário definido, saindo do Velório Berto Lira para o Cemitério Campo da Ressurreição.