Morato volta a ser relacionado e reforça o São Paulo para a semifinal

O São Paulo teve uma boa notícia na véspera da primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista, domingo, no Morumbi, contra o Corinthians. Recuperado de uma grave lesão no joelho direito, o atacante Morato voltou a ser relacionado neste sábado.

O atleta sofreu uma grave contusão no joelho e teve que passar por cirurgia em maio do ano passado. Enfrentou, então, um longo processo de recuperação até finalmente voltar a ser relacionado.

A estreia do atacante no clube ocorreu no dia 19 de abril de 2017, quando ele foi a principal surpresa do então técnico Rogério Ceni para o duelo contra o Cruzeiro, no Mineirão – o São Paulo venceu por 2 a 1, mas acabou eliminado da Copa do Brasil. Mas, pouco depois, no dia 6 de maio, ele sofreu a lesão no joelho direito durante um jogo-treino contra o Oeste.

“Foi muito difícil, doloroso, tive que ter muita paciência, mas graças a Deus está tudo bem”, celebrou o atacante neste sábado. “Quando fui contratado, eu sempre sonhei com a minha estreia, com meu primeiro jogo sendo no Morumbi. Me desculpe, mas vestir a camisa do São Paulo e não atuar no estádio não é completo. Vai ser minha primeira vez de verdade, como sonho há quase um ano. Eu esperei demais por esse momento. Estrear no Morumbi e em uma decisão é muito especial. Vivo uma expectativa de garoto e sei que tudo vai correr bem, vai dar certo.”

Mas, se Morato está de volta, o São Paulo segue com alguns importantes desfalques. É o caso de Anderson Martins, Edimar, Júnior Tavares, Hudson e Valdívia, lesionados, além de Rodrigo Caio e Cueva, que estão com suas respectivas seleções.

Confira a lista de jogadores relacionados no São Paulo:

Goleiros: Jean e Sidão;

Laterais: Bruno, Éder Militão e Reinaldo;

Zagueiros: Aderllan, Arboleda e Bruno Alves;

Volantes: Araruna, Jucilei, Liziero, Paulo Henrique, Pedro e Petros;

Meias: Lucas Fernandes, Nenê e Shaylon;

Atacantes: Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme, Morato e Tréllez.