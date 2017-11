Montella pede para Milan repetir boa atuação de estreia e avançar na Liga Europa

O Milan está muito próximo de garantir vaga por antecipação na próxima fase da Liga Europa, mas o técnico Vincenzo Montella cobrou nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, que o time exiba uma grande atuação no confronto diante do Áustria Viena, nesta quinta, a partir das 18h05 (de Brasília), em Milão, e consequentemente avançar de forma positiva na competição continental.

O comandante quer que a sua equipe repita o ótimo desempenho que mostrou na estreia do torneio, justamente contra o time austríaco, que foi goleado por 5 a 1, em casa, na abertura do Grupo D desta Liga Europa.

O time italiano lidera a chave, com oito pontos, contra seis do vice-líder AEK Atenas, que no outro duelo desta quinta-feira por este grupo recebe o Rijeka, da Croácia, na Grécia. O Áustria Viena é o terceiro colocado, com quatro pontos, enquanto o clube croata segura a lanterna, com três.