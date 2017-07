Monaco nega acordo com o Real Madrid para vender Mbappé

O Monaco veio a público nesta quarta-feira para desmentir notícias publicadas pela imprensa espanhola na terça dando conta de que o Real Madrid estaria perto de comprar o jovem atacante Kylian Mbappé. De acordo com a diretoria do clube que atua no futebol francês, não há qualquer acordo com o Real ou com qualquer outro time pelo jogador.

“Eu li muitas coisas na imprensa. Eu posso garantir a vocês que hoje não temos qualquer acordo, nem com o Real Madrid e nem com qualquer outro clube”, afirmou o vice-presidente do Monaco, Vadim Vasilyev. Segundo jornais da Espanha e da França, o clube de Madrid desembolsaria 180 milhões de euros (R$ 658,8 milhões) pela promessa francesa.

LEIA TAMBÉM: Cuca afirma que Palmeiras não conta mais com contratação do atacante Diego Souza

“É verdade que recebemos algumas ofertas, algumas propostas altas. Todos os grandes clubes querem ele. É a maior promessa do futebol europeu. Então, é perfeitamente normal que receba tanta atenção da mídia”, disse o dirigente do Monaco, sem dar detalhes sobre as propostas e sem confirmar valores das ofertas.