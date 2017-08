Moisés ganha apoio de Carille: ‘É muito jovem e temos de passar confiança a ele’

Moisés tem sido um dos atletas mais criticados pela torcida do Corinthians, mas o técnico Fábio Carille não pretende “desistir” do jogador e aponta que a idade do lateral, que tem 22 anos, é algo que precisa ser levado em consideração.

O atleta tem uma ingrata missão nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro e, provavelmente, nos dois jogos da próxima fase da Copa Sul-Americana, contra o Racing, da Argentina. Ele é o substituto imediato de Guilherme Arana, que vem sendo um dos principais nomes do Corinthians nesta temporada, mas está afastado do time por causa de lesão. E ele deverá ficar fora da equipe por cerca de mais um mês.

“O Moisés é jovem demais. As coisas aconteceram tudo muito rápido para ele. Há dois anos, ele estava jogando no Olé Brasil (clube do interior paulista), depois foi para o Bragantino, Bahia e agora está no Corinthians. A gente tem que passar confiança para ele”, disse Carille, na última terça-feira, em entrevista exclusiva ao Estado.