Moisés e Edu Dracena serão baixas nos primeiros jogos do Palmeiras no Paulistão

O Palmeiras vai começar a disputa do Campeonato Paulista sem dois titulares do time no ano passado. O zagueiro Edu Dracena e o meia Moisés serão poupados das primeiras partidas do Campeonato Paulista para cumprirem um cronograma diferenciado de preparação física para a pré-temporada e devem aparecer no time a partir do próximo mês.

A comissão técnica estabeleceu para o zagueiro uma preparação de mais três semanas para estar em condições ideais. O meia deve ser liberado dentro de 15 dias. O cronograma obedece os exames físicos realizados na última semana. As análises mostraram que a dupla precisava de um período maior de trabalho para poder se equiparar ao nível dos demais companheiros.

LEIA TAMBÉM: Atalanta vira sobre Genoa por 2 a 1 fora de casa e sobe na tabela do Italiano

Edu Dracena vivenciou processo parecido no começo do ano passado. Isso serve de exemplo para o Palmeiras repetir a programação, pois o clube entende que conseguiu elevar a frequência dele nos jogos graças ao cuidado tomado na pré-temporada. Em 2017, o zagueiro disputou 48 partidas, ante 27 realizadas em 2016. Já o meia Moisés teve uma grave lesão no ano passado e precisou passar por cirurgia no joelho.