Moisés defende Egídio e Deyverson por pênaltis na Libertadores: ‘Foram homens’

O meia Moisés, do Palmeiras, defendeu nesta quinta-feira os companheiros de time Egídio e Deyverson pelas decisões tomadas pouco antes do começo da decisão por pênaltis pelas oitavas de final da Copa Libertadores contra o Barcelona, do Equador, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. O lateral-esquerdo se prontificou a bater e teve a cobrança defendida pelo goleiro Banguera, enquanto que o atacante achou melhor não chutar.

O time perdeu por 5 a 4, mesmo após a vitória por 1 a 0 no tempo normal, e deu adeus à competição. “As circunstâncias levaram para os pênaltis a decisão. A ideia nossa era fechar comigo, no quinto pênalti, mas passou disso. O Egídio foi homem para caramba, teve coragem e personalidade para pedir bater. Infelizmente o goleiro pegou. Mas estamos com ele, juntos no mesmo barco”, disse Moisés.

Egídio foi o sexto a bater e desperdiçou a cobrança decisiva. Antes do início da decisão, o técnico Cuca procurou os jogadores e perguntou quem se sentia bem para chutar. Ficaram de fora da relação dos cinco o zagueiro Luan, que chegou a ser o batedor oficial do Vasco, e o atacante Deyverson, que segundo Moisés alegou não estar bem e preferiu ser deixado de lado.