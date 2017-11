Misto do Corinthians joga mal e é batido pelo Flamengo por 3 a 0

A ressaca do título foi forte e o mistão do Corinthians não foi páreo para o mistão do Flamengo. Sem cinco titulares, o campeão brasileiro de 2017 foi um time passivo no primeiro tempo e, neste domingo, tomou três gols em um intervalo de 25 minutos, algo que não havia acontecido em nenhuma partida inteira ao longo de toda a campanha do hepta. Sem criatividade, foi batido por 3 a 0 para um Flamengo em crise, que registrou até briga entre seus jogadores no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Foto: André Fabiano - Código19 - Estadão Conteúdo

Antes do jogo, o clima entre as duas torcidas era bem diferente. Na do Flamengo, o que mais se via era irritação. Nas conversas nos bares do acanhado estádio na Ilha do Governador, o torcedor rubro-negro dizia que queria “pelo menos que o time fosse pra cima”. No anúncio dos jogadores pelo sistema de som, mais da metade do time foi vaiado. E quando a equipe entrou em campo, em vez de aplausos ouviu da própria torcida o grito de “time sem vergonha”.

O clima era tão pesado que teve até briga entre jogadores do Flamengo na primeira etapa. Rhodolfo e Felipe Vizeu se desentenderam após uma cobrança de escanteio e sobrou soco nas costas do atacante e encontrão de cabeça entre os dois. No fim do primeiro tempo, no lance seguinte, Vizeu comemorou o seu gol fazendo um gesto obsceno ao zagueiro. Ficaram se prometendo.