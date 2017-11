Mineiro divulga tabela e Atlético-MG e Cruzeiro farão clássico dia 4 de março

A Federação Mineira de Futebol divulgou nesta quinta-feira a tabela do Campeonato Estadual do ano que vem. E o primeiro clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro de 2018 já tem data: acontecerá no dia 4 de março, com mando do time alvinegro, no Independência.

A primeira rodada da competição acontecerá no dia 17 de janeiro e a estreia será disputada pelo Atlético-MG, atual campeão, diante do Boa, que volta à elite após ser vice-campeão da segunda divisão em 2017, em Varginha. No mesmo dia, o Cruzeiro disputará seu primeiro jogo diante do Tupi, no Mineirão.

Serão 11 rodadas disputadas na primeira fase, sendo que a última acontecerá inteira no dia 11 de março. Nela, o Cruzeiro vai visitar o Patrocinense, enquanto o Atlético-MG recebe o Tombense no Independência.