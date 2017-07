Mina e Guerra desfalcam o Palmeiras contra o Botafogo

Dois titulares do técnico Cuca não vão defender o Palmeiras na partida de quarta-feira, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Mina e o meia Guerra estão lesionados e não viajam com o grupo. Já acionados pelo técnico Cuca no decorrer da última partida do time, contra o Avaí, no Allianz Parque, Edu Dracena e Raphael Veiga são os mais prováveis substitutos.

O venezuelano Alejandro Guerra tem um desconforto no adutor da coxa direita. Já o colombiano Yerry Mina tem uma lesão inflamatória no glúteo. Segundo o Palmeiras, a dupla é dúvida também para a partida de domingo, contra o Atlético-PR. Mas, como a ideia do treinador é utilizar apenas reservas na ocasião, as possíveis baixas não preocupam. O foco do time no domingo será poupar titulares e priorizar o confronto com o Barcelona, no dia 9 de agosto, pela Copa Libertadores.

Nesta segunda-feira, o time contou no treino coletiva com a presença do meia Moisés, que tem sido preparado para voltar a atuar no domingo. O jogador se recupera de uma cirurgia no joelho feita em fevereiro. Outras presenças foram do zagueiro Juninho e do meia Zé Roberto. O primeiro se recuperou de um problema no tornozelo e o segundo estava fora com uma lesão no pé.