Mima ganha nova função e pode jogar como atacante no Rio Branco

Técnico do time Sub-20 do Rio Branco no ano passado, Edson Fio conhece como poucos as características da maioria dos garotos recém-promovidos das categorias de base que defendem o Tigre na Copa Paulista. Por isso, o treinador não tem titubeado ao dar espaço a atletas que vinham sendo pouco utilizados antes de ele assumir o cargo. Em sua estreia, ele experimentou Samuel entre os titulares e o volante foi um dos destaques da vitória sobre o Taboão da Serra, por 2 a 0.

Para o duelo diante do Audax, amanhã, às 15 horas, no Décio Vitta, Fio deve apostar em outra novidade, e que, para muitos, pode surpreender. Lateral-direito de ofício, Mima tem treinado durante toda a semana como atacante, atuando aberto pelo lado direito, como já fez em algumas ocasiões nos tempos de Sub-20. Ele até marcou dois gols num coletivo contra os juniores na última terça-feira atuando na nova função, o que deixa Fio na dúvida entre ele ou Marcelinho, recuperado de lesão, para substituir o suspenso Tiago Tremonti neste sábado.

LEIA TAMBÉM: Löw descarta treinos de pênalti na Alemanha antes de semifinal com o México

Foto: Arquivo / O Liberal

“Tivemos a perda do Tremonti, mas ganhamos com a volta do Marcelinho e a semana muito boa do Mima. Ele já trabalhou desta forma comigo no Sub-20 e cumpre bem o que queremos. É uma dúvida. Ou ele, ou o Marcelinho jogam, e para fazer a função de meia do Tremonti vamos recuar o Frank, que estava apoiando o ataque”, diz Fio.