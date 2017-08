Milton testa Vasco com três zagueiros e deve promover estreia de Anderson Martins

O Vasco deverá mesmo contar com a estreia de Anderson Martins no confronto diante do Bahia no próximo domingo, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o técnico Milton Mendes testou o time titular com um novo esquema e escalou o zagueiro entre os 11 para o duelo do fim de semana.

Milton observou o Vasco com três zagueiros na atividade da manhã desta quarta, em São Januário. Anderson Martins atuou ao lado de Rafael Marques e Breno, que cumpriu o papel de líbero, se transformando em primeiro volante em alguns momentos. Com isso, quem perdeu a vaga foi o volante Wellington.

Se repetir o esquema utilizado na atividade e confirmar o Vasco com três zagueiros, Milton Mendes deve levar o Vasco a campo no domingo com: Martín Silva; Rafael Marques, Breno e Anderson Martins; Gilberto, Jean, Mateus Vital, Wagner e Ramon; Paulinho e Luis Fabiano.