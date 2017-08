Milton Mendes sinaliza mudanças no Vasco para enfrentar o Cruzeiro

O técnico Milton Mendes revelou em entrevista coletiva nesta quarta-feira, após o treino do Vasco no município de Pinheiral, no sul do Rio, que deverá promover mudanças na equipe para enfrentar o Cruzeiro, nesta quinta, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 20 horas, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Até mesmo pela posição que se encontrava, o Atlético (Paranaense) veio para não perder, com uma postura muito defensiva, jogando por uma bola. Quando saímos para o jogo, eles exploraram os contra-ataques e conseguiram marcar um gol. O Cruzeiro, pelo poderio e pelos jogadores que possui, terá um postura diferente, irá buscar o ataque, o que nos dará também a possibilidade de jogar o nosso futebol. Nosso time tem um pouco de dificuldade quando precisa propor o jogo. Será um jogo aberto e com as duas equipes querendo ganhar”, projetou o técnico.

O elenco do Vasco treinou nesta quarta no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, município do sul do Rio de Janeiro, no qual Milton Mendes comandou uma atividade tática e fez os últimos ajustes na equipe. Para o duelo contra o Cruzeiro, o lateral-esquerdo Ramon e o volante Bruno Paulista ainda são dúvidas. O recém-contratado zagueiro Anderson Martins ainda não deverá fazer sua reestreia e o atacante Luis Fabiano, poupado, também está fora.

O Vasco ocupa o oitavo lugar no Brasileirão com os mesmos 23 pontos obtidos pelo Cruzeiro até aqui, mas os cariocas estão à frente na classificação por ter uma vitória a mais que o clube mineiro (7 a 6). Ambos estão a quatro pontos do Sport, sexto colocado no campeonato e que fecha o G6, grupo dos seis melhores da competição que têm vaga garantida para a próxima edição da Copa Libertadores.