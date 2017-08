Milton Mendes presta queixa em delegacia contra Rodrigo por agressão

O tempo esquentou depois do empate sem gols entre Ponte Preta e Vasco, neste domingo, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Moisés Lucarelli. O zagueiro Rodrigo, da Ponte, agrediu o técnico Milton Mendes, do Vasco, com três empurrões e um pisão no pé. Logo após a sua entrevista coletiva, Milton Mendes se dirigiu à uma delegacia próxima ao estádio para prestar queixa de agressão, que ficaram registradas em imagens.

As imagens mostraram a agressão, porém, cada um tem sua versão para a confusão entre os desafetos. De acordo com Milton Mendes, a intenção era apenas chamar os seus jogadores para o vestiário, devido a preocupação com o horário da volta da delegação para o Rio.

LEIA TAMBÉM: Inglaterra marca no último minuto e empata com a Escócia pelas Eliminatórias

Rodrigo empurrou o técnico três vezes e ainda lhe deu um pisão no pé, quando foi segurado por Jean, com quem conversava antes, ao lado de Paulo Vitor, ambos jogadores vascaínos. “Fui até os meus jogadores, pedindo para que eles fossem para o vestiário para a reza e daí ele me agrediu. Primeiro achei que era brincadeira, mas depois ele me empurrou de novo, pisou no pé, falou palavras que não vem ao caso mencionar. Vou tomar as medidas cabíveis, porque isso não é futebol”, explicou Milton Mendes nos vestiários, visivelmente chateado.