Milton Mendes lamenta derrota e avalia que faltou calma ao Vasco

O técnico Milton Mendes pediu calma nas avaliações sobre o Vasco e seus jovens jogadores do elenco após o time perder para o Atlético Paranaense por 1 a 0, na noite de segunda-feira, em Volta Redonda, no duelo que encerrou a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador lamentou o resultado, mas avaliou que o momento não é para cobranças, ainda mais pelo nervosismo exibido pelo time em campo.

“Agora é passar tranquilidade aos jogadores. Eles tentaram, fizeram e lutaram. Estou tranquilo. O futuro vai ser muito bom com esses meninos, eles têm muita capacidade. Nós aceleramos, mas as coisas não aconteceram. Não temos que reclamar de entrega. Não estou feliz com o resultado, mas de resto estou muito feliz”, afirmou.

A derrota para o Atlético-PR se deu na sequência de um triunfo de peso do Vasco, sobre o Atlético Mineiro, fora de casa, algo que havia dado esperanças ao torcedor de ver o time brigando pelas primeiras posições do Brasileirão. Mas agora o tropeço levou o time a permanecer com 23 pontos, em oitavo lugar, a quatro do G6, a zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.