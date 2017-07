Milton Mendes exalta luta do Vasco e valoriza primeiro ponto fora de casa

Não faltou emoção no empate do Vasco com o Coritiba, por 2 a 2, no último domingo, no Durival de Brito, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, como destacou o técnico Milton Mendes. E na avaliação do comandante do clube carioca, o resultado foi justo e premiou a luta dos seus jogadores, que permitiram a virada do time mandante no segundo tempo, mas conseguiram arrancar a igualdade nos acréscimos com o gol de Wagner.

“Se olhássemos antes do jogo o que fizemos, estaríamos frustrados. Mas pelo que eles (Coritiba) realizaram no segundo tempo, acho que foi justo, pois souberam jogar bem”, afirmou Milton Mendes. “Por mérito do adversário, conseguiram ficar à frente, mas não desistimos nunca e conseguimos o empate no fim”, acrescentou o treinador vascaíno.

Milton Mendes também reservou elogios a Thalles, o escolhido para substituir Luis Fabiano, que estava suspenso, e foi o autor do gol que abriu o placar da partida em Curitiba. Além disso, o treinador destacou o primeiro ponto somado pelo Vasco como visitante no Brasileirão.