Milton Mendes exalta a base e confirma Paulinho no Vasco contra o Atlético-PR

O treinador também confirmou a escalação do atacante Paulinho, de 17 anos, autor dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, no domingo passado, além de revelar algumas mudanças para a partida contra o Atlético-PR, na próxima segunda, em Volta Redonda, pela 17ª rodada do Brasileirão.

O técnico Milton Mendes exaltou, nesta sexta-feira, a boa safra de jogadores das categorias de base do clube carioca e deixou claro que continuará mesclando jovens com atletas mais experientes na equipe durante a temporada.

Milton Mendes ressaltou o grau de dificuldade do duelo contra o time paranaense, apesar da má fase da equipe no Campeonato Brasileiro e da recente eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil diante do Grêmio.

“Não será fácil. Atravessa um momento difícil, mas possui bons jogadores. O Weverton, Nikão e o Sidcley, por exemplo, são atletas de qualidade. Não será um jogo fácil, um jogo simples, mas temos nossas armas e vamos procura colocar em prática e com intensidade. Fazer com que nossa equipe saia de campo com o resultado que pretendemos”, projetou Milton Mendes.

O Vasco deverá entrar em campo para enfrentar os paranaenses com: Martín Silva; Gilberto, Rafael Marques, Jomar e Ramon; Jean, Bruno Paulista, Escudero, Mateus Vital e Paulinho; Paulo Vitor (Thalles).

O time está em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. Já o Atlético-PR é o 16º na tabela – último time antes dos quatro que compõem a zona de rebaixamento -, com 17 pontos.