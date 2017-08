Milton Mendes e jogadores do Vasco são hostilizados por torcida em aeroporto

Depois da derrota por 3 a 0 para o Bahia, no domingo, em Salvador, jogadores e comissão técnica do Vasco foram recebidos com ofensas e xingamentos no desembarque no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. O técnico Milton Mendes foi o principal alvo dos cerca de 15 torcedores que acompanharam a chegada do clube no aeroporto do Galeão.

Entre palavrões e ofensas, eles criticaram a queda de rendimento do clube de São Januário nas últimas rodadas do Brasileirão. “O time estava no G6 e agora já está quase na zona de rebaixamento, está faltando vontade”, disse um dos torcedores, ao pedir a saída do treinador.

Após entrar na briga para entrar na zona de classificação à Copa Libertadores, o Vasco figura na 16ª colocação da tabela, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. O time não vence no Brasileirão desde 23 de julho, quando bateu o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, por 2 a 1. De lá para cá, foram três derrotas e dois empates no Nacional.