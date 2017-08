Milton Mendes celebra ponto conquistado pelo Vasco e exalta veteranos

O empate por 1 a 1 com o Palmeiras, domingo, no Raulino Oliveira, levou o Vasco a completar o quarto jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro, mas ainda assim o técnico Milton Mendes celebrou o ponto conquistado. Ele destacou o espírito de luta da equipe ao conseguir evitar a derrota mesmo após ficar em desvantagem aos 31 minutos do segundo tempo, com o gol de Guerra. Depois, Manga Escobar igualou o placar aos 42.

“Queríamos vencer, trabalhamos para isso. Fizemos de tudo, tivemos oportunidades. Mas fomos buscar um ponto contra uma equipe recheada de bons jogadores, excelente treinador e estrutura extraordinária. Meus jogadores estão de parabéns, não desistiram. Seguraram a pressão”, afirmou.

Diante do Palmeiras, Milton Mendes contou com Luis Fabiano e Nenê, que entrou em campo nos primeiros minutos do segundo tempo. O treinador garantiu ter aprovado a atuação dos veteranos e indicou que deve apostar mais nos jogadores experientes para ajudar o Vasco a superar a instabilidade.