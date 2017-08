Milton Mendes anuncia volta de Luis Fabiano e diz que Nenê perdeu espaço no Vasco

O técnico Milton Mendes confirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira o retorno do centroavante Luis Fabiano ao Vasco na partida contra o Palmeiras, neste domingo, em Volta Redonda (RJ), válida pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro – o jogador esteve fora da equipe nos últimos sete jogos devido a um problema no quadril. O treinador também procurou minimizar as críticas pelos últimos resultados do time – derrotas para Atlético Paranaense, Cruzeiro e empate com a Ponte Preta.

“Temos que ter tranquilidade nesse momento. Há três jogos atrás estávamos bem, numa posição confortável, mas não nos considerávamos os melhores. Não é porque perdemos duas partidas e empatamos uma que somos os piores. Temos que manter o equilíbrio. É isso que tenho procurado passar para os jogadores. Devemos ter, provavelmente, a volta do Luis Fabiano. Ele vai nos dar uma presença de área e uma finalização muito boa. É um líder dentro de campo. Existem muitos adjetivos que podemos utilizar para defini-lo. Irá nos ajudar muito em campo”, avaliou o técnico.

LEIA TAMBÉM: Atlético-PR vence a 3ª seguida e freia embalo do Palmeiras

Milton Mendes também comentou a situação do meia Nenê, que havia pedido para não atuar por não se sentir mais como prioridade no clube cruzmaltino e ter recebido propostas do futebol do exterior. O jogador pediu para ser reintegrado ao grupo vascaíno, mas o técnico frisou que Nenê terá que recuperar a posição de titular no time.