Milton Mendes admite dificuldade de reação do Vasco e se desculpa com torcida

A derrota foi a segunda consecutiva do Vasco como mandante e em Volta Redonda, pois na última segunda-feira o time havia perdido por 1 a 0 para o Atlético Paranaense, também no Raulino Oliveira. A situação levou o treinador a pedir desculpas ao torcedor, que vaiou o time e exibiu sua insatisfação com o desempenho da equipe.

O técnico Milton Mendes avaliou que o Vasco não conseguiu exibir poder de reação na derrota para o Cruzeiro por 3 a 0, na noite de quinta-feira, em Volta Redonda, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sua avaliação, o gol marcado por Thiago Neves foi determinante para o revés, ainda mais que o time carioca voltou a ser vazado pouco depois, aos 18, com o pênalti convertido por Sassá.

“Primeiramente gostaria de me desculpar com o nosso torcedor por mais essa derrota, o que não estava em nossos planos. Nem a outra e nem essa. Continua tudo em aberto. Sabíamos que eram muito difíceis esses jogos. Nossa equipe tentou de todas as formas – disse o treinador, que lamentou o gol sofrido de forma precoce”, disse.

A derrota deixou o Vasco com 23 pontos, em nono lugar no Brasileirão. O time voltará a jogar no próximo domingo, quando vai visitar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em busca da reabilitação.

“Estamos passando tranquilidade para os nossos jogadores, porque as coisas são difíceis mesmo. Já temos um jogo daqui a dois dias, contra a Ponte Preta. Então é o momento de parar um pouco, pensar e ver o que podemos fazer de melhor. Não só eu, como todos os atletas. Digo que luta não faltou, determinação não faltou. Os jovens jogadores estão tentando, estão crescendo e maturando no Campeonato Brasileiro”, concluiu o treinador vascaíno.