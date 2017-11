Militão treina, é relacionado e reforça o São Paulo no duelo contra o Vasco

O São Paulo terá um importante reforço para o duelo contra o Vasco no domingo, às 17 horas, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro: o volante Éder Militão.

Recuperado de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e desfalque nos jogos contra Atlético Goianiense e Chapecoense, Militão treinou normalmente neste sábado, foi relacionado e vai reforçar o São Paulo contra o Vasco.

Se Militão está de volta, o meio-campista Gomez sentiu dores no joelho direito e não foi relacionado. E o meia Cueva, presente no empate entre Peru e Nova Zelândia neste sábado, por 0 a 0, na primeira partida da repescagem para a Copa do Mundo da Rússia, também está fora do duelo.