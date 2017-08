Milan vence time romeno novamente e avança na Liga Europa

Em seu retorno às competições europeias após três temporadas, o Milan garantiu vaga nesta quinta-feira nos playoffs da Liga Europa, que é a última fase antes das disputas de grupo. Para tanto, o time italiano venceu novamente o Universitatea Craiova, da Romênia, desta vez por 2 a 0. No jogo de ida, vencera por 1 a 0.

Diante de quase 66 mil torcedores no San Siro, estádio que não recebia um jogo continental há três anos, o Mian voltou a dominar o rival com facilidade. E abriu o placar logo aos 9 minutos, com gol de Giacomo Bonaventura. No segundo tempo, Patrick Cutrone, de apenas 19 anos, anotou o segundo gol aos seis minutos.

O gol do jovem vai ao encontro da nova filosofia do time, que tente se rejuvenescer sob o comando do técnico Vincenzo Montella. Com esta meta em mente, o treinador voltou a dar chance ao jovem português André Silva. O jogador de 21 anos, um dos principais reforços da equipe para a temporada, entrou em campo no segundo tempo.