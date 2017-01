Milan marca no fim, vence Cagliari e permanece no G5 do Campeonato Italiano

Com um gol marcado aos 43 minutos do segundo tempo, o Milan arrancou uma vitória por 1 a 0 sobre o Cagliari, neste domingo, no estádio San Siro, em Milão, em partida válida pela 19.ª rodada do Campeonato Italiano. O triunfo foi importante para manter o time milanista na zona de classificação à Liga Europa, na quinta colocação.

O Milan foi a 36 pontos no Campeonato Italiano, com um jogo a menos, já que a partida contra o Bologna foi adiada para 8 de fevereiro. Se ganhar três pontos, o time pode até assumir a terceira posição, que leva à Liga dos Campeões da Europa. Já o Cagliari estacionou nos 23 pontos, no 14.º lugar.

A partida transcorreu com a posse de bola maior pelo lado do Milan, mas sem grandes oportunidades de abrir o placar, pois o Cagliari se segurou bem na defesa durante quase todo o tempo. Aos 20 minutos da segunda etapa, o clube visitante até chegou a balançar as redes. Isla recebeu lançamento na grande área e chutou para o gol, mas a arbitragem viu impedimento no lance.

Quando o 0 a 0 estava praticamente encaminhado, um bate-rebate resultou em gol. Lapadula dividiu com a zaga na área e a bola sobrou limpa para o atacante colombiano Carlos Bacca dominar e chutar cruzado. Assim, o Milan voltou a vencer no Campeonato Italiano após duas partidas – derrota para a Roma e empate com o Atalanta.

Na sequência do Campeonato Italiano, o Cagliari recebe o Genoa no próximo domingo, enquanto que o Milan encara o Torino, em Turim. Antes, porém o time de Carlos Bacca e companhia entra em campo pela Copa da Itália, nesta quinta-feira, justamente contra o Torino, mas no estádio San Siro.

