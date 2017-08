Milan libera e colombiano Bacca assina com o Villarreal por empréstimo

O Villarreal anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante colombiano Carlos Bacca. O jogador de 30 anos estava no Milan, que o liberou para assinar o vínculo de uma temporada com o clube espanhol, por empréstimo, com opção de compra já fixada ao final deste período.

Bacca ficou sem espaço no elenco do Milan, reformulado para a atual temporada. Para o ataque, o time assinou neste mercado de transferência com o português André Silva, que estava no Porto, e o italiano Fabio Borini, do Sunderland. Além disso, continua tendo no elenco nomes como os de Suso e Niang.

Com tanta concorrência, Bacca atraiu as atenções de outros clubes europeus, até pelos bons momentos que viveu no Milan. Alternando entre a reserva e a titularidade, o colombiano disputou 34 partidas pelo clube na última temporada, tendo marcado 14 gols.