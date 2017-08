Milan leva gol no fim e perde para o Betis em último amistoso da pré-temporada

Na quinta-feira da semana que vem, o Milan volta as atenções para a última fase eliminatória da Liga Europa, na qual encara o Shkendija, da Macedônia, em casa. O Betis, por sua vez, enfrenta o rival do time italiano, a Inter de Milão, em mais um amistoso neste sábado.

Apesar do resultado, o Milan, que luta para renascer na Itália e não poupou em contratações neste mercado de transferências, deixa a pré-temporada com uma boa impressão e com direito a uma goleada por 4 a 0 sobre o Bayern de Munique.

O Milan encerrou a pré-temporada com uma derrota nesta quarta-feira. Mesmo atuando na Itália, na cidade de Catânia, o tradicional time do país foi surpreendido pelo Betis e caiu por 2 a 1. André Silva marcou para os donos da casa, de pênalti, mas Fabián e Sarabia, também em penalidade, definiram a vitória espanhola.

Pouco antes da partida desta quarta, o Milan anunciou que o zagueiro Bonucci será seu capitão nesta temporada. Por isso, ele vestiu a braçadeira pela primeira vez contra o Betis. Além dele, outros três reforços trazidos para esta temporada ficaram em campo durante os 90 minutos: Çalhanoglu, Borini e André Silva.

Em outro amistoso entre italianos e espanhóis disputado nesta quarta, o Celta de Vigo e Udinese ficaram no empate por 1 a 1, na Áustria. Nos pênaltis, o time de Údine levou a melhor. Quem saiu na frente, no entanto foi o Celta, com Maximiliano Gómez. A igualdade veio já nos últimos minutos com o brasileiro Ewandro, ex-São Paulo e Atlético-PR.

