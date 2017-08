Milan faz 6 a 0 em time da Macedônia e põe um pé na fase de grupos da Liga Europa

O Milan já pode comemorar o retorno à fase de grupos de uma competição continental. Pelo último estágio eliminatório da Liga Europa, a equipe italiana recebeu o macedônio Shkendija nesta quinta-feira e goleou por 6 a 0, no San Siro. Com isso, só um verdadeiro desastre tiraria o tradicional clube rubro-negro do torneio.

Depois de anos sombrios, o Milan deve confirmar o retorno a uma competição europeia com a classificação à fase de grupos da Liga Europa na quinta-feira que vem. Para ser eliminado, o time italiano precisaria ser derrotado por sete gols de diferença pelo adversário, que mostrou toda sua fragilidade no San Siro.

Nesta quinta, Bonucci fez sua primeira partida oficial como capitão do Milan. Mas foram outros reforços trazidos para esta temporada que resolveram a partida para os donos da casa. O atacante André Silva, ex-Porto, abriu o placar aos 12 minutos, quando ficou com sobra na entrada da área e bateu colocado, no canto esquerdo do goleiro.