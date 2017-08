Milan anuncia contratação de atacante croata da Fiorentina

O Milan e Nikola Kalinic venceram a queda de braço com a Fiorentina. Nesta terça-feira, o clube de Milão anunciou a contratação do atacante croata e explicou que a transação foi fechada como “um acordo de empréstimo de um ano com obrigação de compra”. Além disso, o Milan explicou que Kalinic assinou um contrato por quatro temporadas, válido até 30 de junho de 2021.

O CEO do Milan, Marco Fassone, deu a entender que o clube encerrou as suas contratações nesta janela de transferências com o anúncio da chegada de Kalinic, ao time. “Com Nikola, nós completamos o time”, disse Fassone.

O Milan, que foi comprado por um grupo chinês em abril, gastou mais de 200 milhões de euros (mais de R$ 744 milhões) para se reforçar com jogadores como Leonardo Bonucci, Andre Silva, Ricardo Rodriguez, Franck Kessie, Andrea Conti, Hakan Calhanoglu, Lucas Biglia e Mateo Musacchio.