Mikel é mais um jogador a trocar o Chelsea pela China

Depois do acerto do meia brasileiro Oscar com o Shanghai SIPG, mais um jogador do Chelsea vai se arriscar no futebol chinês. O clube londrino confirmou nesta sexta-feira a ida de John Obi Mikel para o Tianjin Teda.

O capitão da seleção nigeriana tinha mais seis meses de contrato, mas foi liberado pelo clube inglês do vínculo como uma espécie de reconhecimento pelos serviços prestados. “Sinto que é o momento de assumir um novo desafio. Estou muito contente por juntar-me ao Tianjin Teda FC China, num momento de inegável evolução da SuperLiga chinesa”, disse o jogador no Twitter. Nos últimos dias, ele teve seu nome ligado ao Valencia, da Espanha.

O jogador também explicou que sua decisão foi tomada pela falta de espaço com o técnico italiano Antonio Conte. “Não fui tão utilizado esta temporada como gostaria e, aos 29 anos, ainda tenho muitos anos à frente no jogo. Com isso em mente, sinto que é a altura de procurar um novo desafio.”

Mikel chegou ao Chelsea em 2006, vindo do Lyn, da Noruega. Ná época, o volante era apontado como um dos jogadores mais promissores do futebol europeu e atraiu o interesse de muitas equipes. Ele até deu uma entrevista coletiva na época vestindo a camisa do Manchester United, mas acabou mesmo se transferindo para o time londrino.

Em sua passagem de dez anos por Londres, Mikel jogou 374 partidas e ganhou 11 troféus pelo Chelsea, sendo o principal deles a Liga dos Campeões de 2012. Agora se tornou o mais novo reforço renomado do futebol chinês.

