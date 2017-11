Michel Bastos destaca domínio do Palmeiras e vê cobrança como algo positivo

Em relação ao bom resultado obtido sobre o Flamengo, ele destacou a tranquilidade que o Palmeiras teve durante todo o confronto. “Fizemos uma boa partida. Saímos satisfeitos com a parte defensiva, pois não deixamos proporcionar nenhuma ocasião de gols para a equipe deles. Concluímos, fizemos gol e fico feliz por jogar, depois de muito tempo. Meu último jogo foi em agosto e gosto de momentos assim, em que posso ajudar o time. As coisas nunca foram fáceis para mim e graças a Deus pude ajudar meus companheiros”, completou.

“Vamos levar para o lado positivo tudo isso. A cobrança vem grande, desse jeito, porque os torcedores sabem o quanto eu posso ajudar e acho que hoje, por parte da torcida, a cobrança é maior pelo fato de eu não estar jogando tanto. Joguei pouco no Brasileiro. Mas, toda vez que eu entro, tento dar o meu melhor e o torcedor sabe disso. Mesmo eu jogando fora de posição, tento ajudar”, destacou.

O lateral-esquerdo Michel Bastos foi um dos alvos dos torcedores do Palmeiras antes da partida contra o Flamengo. Após a vitória por 2 a 0 sobre o time carioca, ele destacou a boa atuação da equipe e comentou sobre o fato de o seu nome estar entre os pedidos pelos torcedores para deixar o clube. Segundo ele, a cobrança mostra o quanto ele é importante para o grupo.

O técnico Alberto Valentim destacou as boas atuações de Michel, Luan e Felipe Melo, as três novidades da equipe titular neste domingo. “Vitória muito boa e tivemos o controle do jogo. A nossa ideia era reverter os dois resultados negativos que tivemos nas últimas rodadas e nos distanciar de Flamengo e Botafogo. Deixamos pouquíssimas ocasiões para o Flamengo finalizar. O elenco está de parabéns pela boa atuação”, analisou o treinador palmeirense.

Antes da partida contra o Flamengo, membros das torcidas organizadas do Palmeiras foram até a porta da Academia de Futebol e protestaram, pedindo a saída de alguns jogadores e também uma postura mais rígida da diretoria e de Alberto Valentim.

