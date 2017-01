Michael fica fora de reapresentação do Flu após acidente com vaca

Após jogar o Campeonato Brasileiro emprestado ao América-MG, o atacante Michael deveria se reapresentar ao elenco do Fluminense nesta segunda-feira. O jogador de 23 anos, porém, foi liberado depois de sofrer um acidente automobilístico em São José do Rio Preto (SP), no domingo.

Michael estava no banco do carona quando o veículo colidiu com uma vaca em uma estrada rural. De acordo com o Fluminense, o atleta está em observação em um hospital, mas não corre risco. A data de reapresentação dele vai depender da sua evolução.

Nesta segunda, se apresentaram ao técnico Abel Braga os seguintes jogadores: O segundo grupo foi composto por: Júlio César, Gum, Henrique, Giovanni, Pierre, Danielzinho, Gustavo Scarpa, Danilinho, Felipe Amorim, Henrique Dourado, Marcos Junior, Osvaldo e Pedro. Eles foram divididos em grupos para a realização de exames médicos e testes físicos.

Parte do elenco do Fluminense já treina desde quarta-feira sob o comando de Abel Braga. Neste grupo estão os equatorianos Orejuela e Sornoza, primeiros reforços contratados.